basciano e lo stalking chiuse le indagini ora rischia il processo

Il deejay Alessandro Basciano rischia il processo per stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni. ll pm Antonio Pansa ha chiuso le indagini, in vista di una richiesta di rinvio a giudizio. Ora il 35enne, difeso dal legale Leonardo D’Erasmo, ha venti giorni per depositare memorie o chiedere l’interrogatorio. Basciano è sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico che gli era già stato messo il 14 agosto e che si sarebbe tolto, sostenendo di essersi ferito durante le vacanze. il 16 settembre il dispositivo gli è stato nuovamente applicato. Il 35enne era stato arrestato a novembre, nell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella, per poi essere scarcerato meno di 48 ore dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

