Il deejay Alessandro Basciano rischia il processo per stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni. ll pm Antonio Pansa ha chiuso le indagini, in vista di una richiesta di rinvio a giudizio. Ora il 35enne, difeso dal legale Leonardo D’Erasmo, ha venti giorni per depositare memorie o chiedere l’interrogatorio. Basciano è sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico che gli era già stato messo il 14 agosto e che si sarebbe tolto, sostenendo di essersi ferito durante le vacanze. il 16 settembre il dispositivo gli è stato nuovamente applicato. Il 35enne era stato arrestato a novembre, nell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella, per poi essere scarcerato meno di 48 ore dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basciano e lo stalking. Chiuse le indagini. Ora rischia il processo