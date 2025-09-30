Barzio-Magland | 20 anni d' amicizia incisi su una campana speciale

L'amministrazione di Barzio ha trascorso due giorni a Magland, nel dipartimento francese dell'Alta Savoia, per celebrare i 20 anni dalla sottoscrizione del gemellaggio. L'invito dei cugini francesi è giunto in occasione della festa di Saint Maurice e ciò ha permesso ai barziesi di conoscere a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

barzio magland 20 anniBarzio-Magland: 20 anni d'amicizia incisi su una campana speciale - Ai piedi del Monte Bianco era presente anche il corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, la cui amicizia con l'Harmonie Municipale di Magland diede vita al gemellaggio. Scrive leccotoday.it

