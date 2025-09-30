Bartesaghi pronto per la Juventus Ecco il retroscena di mercato Allegri …

Pianetamilan.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, Bartesaghi pronto per la Juventus: ecco il retroscena estivo che ha coinvolto anche Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bartesaghi pronto per la juventus ecco il retroscena di mercato allegri 8230

© Pianetamilan.it - Bartesaghi pronto per la Juventus. Ecco il retroscena di mercato. Allegri …

In questa notizia si parla di: bartesaghi - pronto

bartesaghi pronto juventus retroscenaBartesaghi pronto per la Juventus. Ecco il retroscena di mercato. Allegri - Manca sempre meno alla partita tra il Milan e la Juventus: Allegri potrebbe avere qualche problema in difesa visto che Tomori è a rischio con un problema all'adduttore, mentre Estupinan non ci sarà si ... Riporta msn.com

Milan, contro la Juventus sarà Bartesaghi a prendere il posto dello squalificato Estupinan: il retroscena estivo di calciomercato - Nel big match di Torino contro la Juventus Allegri schiererà Bartesaghi al posto di Estupinan, squalificato: prima da titolare in campionato ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bartesaghi Pronto Juventus Retroscena