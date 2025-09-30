Il Torino non riesce a portare la vittoria a casa contro il Parma, perdendo 2-1. La panchina di Marco Baroni comincia a traballare e i tifosi continuano a protestare contro la dirigenza. Baroni è a rischio esonero a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport: Baroni comincia a rischiare: inevitabile. Classifica pericolosissima. Peggior attacco e peggior difesa del campionato. Granata appena due punti sopra la zona retrocessione. Ormai il Toro di Cairo, Vagnati e Baroni è diventato uno spettro, ammasso di paure e paure. Il futuro prossimo sembra una condanna, in assenza di reazioni da squadra vera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Baroni rischia la panchina a Torino e il calendario non lo aiuta: le prossime sono Lazio e Napoli (Tuttosport)