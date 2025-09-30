Baroni rischia la panchina a Torino e il calendario non lo aiuta | le prossime sono Lazio e Napoli Tuttosport
Il Torino non riesce a portare la vittoria a casa contro il Parma, perdendo 2-1. La panchina di Marco Baroni comincia a traballare e i tifosi continuano a protestare contro la dirigenza. Baroni è a rischio esonero a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport: Baroni comincia a rischiare: inevitabile. Classifica pericolosissima. Peggior attacco e peggior difesa del campionato. Granata appena due punti sopra la zona retrocessione. Ormai il Toro di Cairo, Vagnati e Baroni è diventato uno spettro, ammasso di paure e paure. Il futuro prossimo sembra una condanna, in assenza di reazioni da squadra vera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: baroni - rischia
Il #Toro perde ancora: anche il #Parma batte i granata. #Baroni rischia? Tutte le ultime #ParmaTorino - X Vai su X
La difesa del Torino rischia seriamente di restare scoperta nella delicata fase di dicembre, quando scatterà la Coppa d’Africa per alcuni giocatori chiave. Secondo la rassegna stampa odierna, il tecnico Marco Baroni potrebbe tener conto di una rosa assai ri - facebook.com Vai su Facebook
Torino, i numeri (e il mercato) condannano un Baroni già a rischio: spuntano Palladino e Vanoli - Il sofferto superamento del turno di Coppa Italia contro il Pisa – con tanto di parata decisiva del portiere di riserva Paleari nel finale – ha semplicemente rimandato una sorta di resi dei conti che ... Riporta calciomercato.com
Torino, Baroni già a rischio esonero: il caso Pioli alla Fiorentina. Balotelli pensa alla rivincita su Vieira - Primi allenatore a rischio esonero in serie A: traballa la panchina di Baroni a Torino, Vieira in caduta libera col Genoa, Pioli in difficoltà ... Come scrive sport.virgilio.it