Bariano. Incidente stradale intorno alle 19.30 di martedì 30 settembre. Un’auto e una moto si sono scontrate in via Romano. Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 47 anni. I soccorritori hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente e avviato le prime cure, predisponendo il trasferimento in ospedale tramite eliambulanza. Le sue condizioni sono parse subito serie. Per questo l’intervento è stato classificato in “codice rosso” Le cause dello scontro sono in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bariano, scontro tra auto e moto in via Romano: ferito un uomo di 47 anni