Barcellona-Psg è già una finale anticipata di Champions | il pronostico

Nella seconda giornata del torneo più importante d'Europa lo scontro tra due colossi che puntano alla conquista del trofeo vinto proprio dai francesi.

Pepe svela il retroscena: «Conte mi diceva spesso questa cosa. Vi racconto cosa successe prima della finale di Champions con il Barcellona»

Squadra omicidi Barcellona: trama, cast e finale del film in onda su Rai 2

MotoGP, ribaltone a Barcellona: Alex Marquez cade nel finale, il fratello Marc ne approfitta e vince la sprint. Bene Di Giannantonio

In un finale al cardiopalma sul Circuit de Catalunya a Barcellona, Jenson Brickley è stato incoronato campione del TCR Europe 2025. Questo il verdetto uscito nell'ultima gara del weekend di Barcellona che ha sorriso al pilota britannico sulla Cupra Léon

PSG, il Barcellona piomba su Pastore - Javier Pastore, trequartista del Paris Saint Germain, ha il contratto in scadenza nel 2016 e le trattative per il rinnovo non sono ancora partite. calciomercato.com scrive

Barcellona, no alla controproposta del PSG per Neymar - Ieri l'affare sembrava a un passo dalla chiusura ma sul rush finale qualcosa è cambiato secondo la stampa spagnola. Da calciomercato.com