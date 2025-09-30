Barbara Berlusconi esulta | San Siro fatiscente oggi una bella notizia Persino Ceferin aveva detto che…

Barbara Berlusconi esulta per la vendita di San Siro a Inter e Milan e per la futura demolizione del vecchio Meazza: le sue parole. Barbara Berlusconi, figlia dell’ex presidente del Milan, esprime grande soddisfazione nella sua intervista all’ Ansa per l’approvazione della delibera del Consiglio Comunale di Milano che ha sancito la vendita dell’area di San Siro ai rossoneri e all’ Inter. La dirigente rossonera sottolinea come si tratti di un passo importante verso la realizzazione di un nuovo stadio, necessario per garantire modernità e servizi adeguati ai tifosi. Secondo Berlusconi, la struttura attuale è fatiscente: sedute scomode, rampe faticose e servizi inadeguati rendono l’esperienza per gli spettatori lontana dagli standard europei. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barbara Berlusconi esulta: «San Siro fatiscente, oggi una bella notizia. Persino Ceferin aveva detto che…»

Barbara Berlusconi: "San Siro fatiscente, posi la questione già dieci anni fa" - L’ex ad del Milan commenta con soddisfazione la delibera per la vendita dell'area. Riporta affaritaliani.it

Barbara Berlusconi: "La decisione del Consiglio comunale è solo un primo ma importante passo verso la costruzione del nuovo stadio e una bella notizia per la città" - Barbara Berlusconi, ai microfoni dell'ANSA, ha commentato così l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera per la cessione di San Siro a Milan e Inter: ... Lo riporta milannews.it