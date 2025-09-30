Bar Carlino una festa rossoblù Giovedì il pre-partita dei tifosi

Preparate le sciarpe e le magliette rossoblù, perché tra pochi giorni torna in grande spolvero Bar Carlino, il nostro salotto dedicato a Bologna e al Bologna, impegnato tra le stelle internazionali del calcio lungo il percorso dell’Europa League. Mancano pochi giorni, infatti, alla seconda puntata della nostra trasmissione, che come da tradizione accompagna il pre-partita europeo della rosa di mister Italiano, a un passo dallo stadio Dall’Ara. Ci vediamo quindi giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 18, per un’ora di diretta sotto il portico più bello del mondo, quello di San Luca: i nostri cronisti infatti vi aspettano da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, per raccontare aneddoti, curiosità e segreti dello squadrone rossoblù, impegnato sul prato del Dall’Ara alle 18,45 contro il Friburgo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

