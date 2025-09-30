Banfy e Bam Bam | la hit virale che conquista l’Italia e il mondo

Il brano “Bam Bam” di Banfy, artista di origine Sinti, è diventato un fenomeno virale in Italia. In poche settimane ha superato 12 milioni di streaming su Spotify, 14 milioni di visualizzazioni su YouTube e su TikTok il ritornello ha ispirato oltre 317.000 video, raggiungendo 584 milioni di visualizzazioni. Attualmente è alla posizione n.5 della classifica FIMI dei singoli più venduti. Numeri da record: lo tsunami “Bam Bam” di Banfy. Una nuova stella sta brillando nel panorama musicale italiano ed europeo: si chiama Banfy – all’anagrafe Valentino Casagrande – ed è il protagonista di uno dei fenomeni più clamorosi del 2025. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

