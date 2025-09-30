Bandecchi contestato Altissima tensione fuori e dentro il Comune Minoranze sull’Aventino

Proteste e momenti di tensione fuori e dentro il Municipio. Forte contestazione all’interno e all’esterno del Comune al sindaco Stefano Bandecchi per le sue posizioni espresse nei giorni scorsi su Gaza, sostenendo, tra l’altro, che "20.000 bambini non sono mai morti". Ci sono stati anche un faccia a faccia e momenti di tensione ma nessun contatto fisico, anche per la presenza delle forze di polizia. Diverse decine di manifestanti, anche più di un centinaio, hanno atteso davanti al municipio l’arrivo del sindaco per il Consiglio comunale, contestandolo. Bandecchi ha quindi raggiunto l’aula dove la protesta nei suoi confronti è proseguita (qualcuno gli ha ripetutamente gridato "buffone"). 🔗 Leggi su Lanazione.it

