Bandecchi contestato Altissima tensione fuori e dentro il Comune Minoranze sull’Aventino
Proteste e momenti di tensione fuori e dentro il Municipio. Forte contestazione all’interno e all’esterno del Comune al sindaco Stefano Bandecchi per le sue posizioni espresse nei giorni scorsi su Gaza, sostenendo, tra l’altro, che "20.000 bambini non sono mai morti". Ci sono stati anche un faccia a faccia e momenti di tensione ma nessun contatto fisico, anche per la presenza delle forze di polizia. Diverse decine di manifestanti, anche più di un centinaio, hanno atteso davanti al municipio l’arrivo del sindaco per il Consiglio comunale, contestandolo. Bandecchi ha quindi raggiunto l’aula dove la protesta nei suoi confronti è proseguita (qualcuno gli ha ripetutamente gridato "buffone"). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bandecchi - contestato
Bandecchi contestato in consiglio comunale a Terni per le sue posizioni su Gaza: “Buffone, vergogna”
Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video
Terni, sindaco Bandecchi contestato per le posizioni su Gaza: consiglieri lasciano l'aula
Terni, #Bandecchi contestato fuori e dentro al Comune - X Vai su X
Tensioni e proteste fuori il Comune. Faccia a faccia tra manifestanti e Bandecchi. Lunedì 29 settembre davanti e dentro la sede del Comune di Terni ci sono stati momenti di forte tensione tra manifestanti e il sindaco Bandecchi, contestato prima del consiglio c - facebook.com Vai su Facebook
Il video della contestazione e della rissa sfiorata a Terni tra il sindaco Bandecchi e dei manifestanti - Terni, proteste contro il sindaco Bandecchi per frasi su Gaza: tensione in consiglio comunale, contestatori e opposizione abbandonano l’aula. Lo riporta blitzquotidiano.it
Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video - Le proteste sotto la sede del Comune, finite con un «testa a testa» tra il sindaco e alcuni contestatori che chiedevano le sue dimissioni ... open.online scrive