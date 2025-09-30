Bandecchi chiama drogati chi lo contesta su Gaza Poi la frase sessista | Tutte femmine in questa ca**o di città

Il sindaco di Terni continua a rilasciare dichiarazioni controverse, spaziando dal negazionismo alla retorica sessista, fino agli insulti contro oppositori e cittadini. Oggi l'ennesima escalation: ha definito i manifestanti dell'ultima contestazione "spacciatori e drogati", rivendicando al contempo le sue frasi shock sui bambini palestinesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it