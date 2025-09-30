Bandecchi chiama drogati chi lo contesta su Gaza Poi la frase sessista | Tutte femmine in questa ca**o di città

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Terni continua a rilasciare dichiarazioni controverse, spaziando dal negazionismo alla retorica sessista, fino agli insulti contro oppositori e cittadini. Oggi l'ennesima escalation: ha definito i manifestanti dell'ultima contestazione "spacciatori e drogati", rivendicando al contempo le sue frasi shock sui bambini palestinesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bandecchi - chiama

Variante Amerina, Ferranti “chiama” Bandecchi: “Opera strategica, subito il consiglio provinciale”

Nuovo ospedale di Terni, Proietti: "Di alto livello e con soldi pubblici". E Bandecchi “chiama” il Governo

Bandecchi chiama “drogati” chi lo contesta su Gaza. Poi la frase sessista: “Tutte femmine in questa ca**o di città”

bandecchi chiama drogati contestaBandecchi chiama “drogati” chi lo contesta su Gaza. Poi la frase sessista: “Tutte femmine in questa ca**o di città” - l sindaco di Terni continua a rilasciare dichiarazioni controverse, spaziando dal negazionismo alla retorica sessista, fino agli insulti contro oppositori ... Scrive fanpage.it

bandecchi chiama drogati contestaI ProPal contestano Bandecchi. E lui: "Quattro drogati facinorosi" - Momenti di tensione tra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e un paio di manifestanti all'esterno del municipio durante le proteste per le sue posizioni su Gaza ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bandecchi Chiama Drogati Contesta