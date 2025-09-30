Banda di maranza estorceva denaro ai ragazzini con il ricatto dei video sui social
Nella mattinata del 24 settembre gli investigatori della Squadra Mobile di Piacenza, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale emesso a carico di cinque minorenni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: banda - maranza
Presa la banda dei "maranza" per l'aggressione a un ragazzo 18 anni nella stazione di Locate Varesino in provincia di Como. 5 minorenni fermati e denunciati per rapina. Grazie ai Carabinieri di Mozzate e Cantù per la brillante operazione di sicurezza per i n - facebook.com Vai su Facebook
Banda italo-cinese riciclava denaro. Otto gli arrestati - Otto gli arrestati La polizia di Treviso ha smantellato un'organizzazione di cittadini italiani e cinesi che riciclava denaro. Come scrive rainews.it
Treviso, smantellata banda italo-cinese specializzata in riciclaggio di denaro: otto arresti - Riciclavano denaro proveniente da attività illecite o in nero su cui dunque non venivano pagate le tasse. Segnala rainews.it