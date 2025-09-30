Banda di maranza estorceva denaro ai ragazzini con il ricatto dei video sui social

Ilpiacenza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 24 settembre gli investigatori della Squadra Mobile di Piacenza, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale emesso a carico di cinque minorenni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: banda - maranza

Banda italo-cinese riciclava denaro. Otto gli arrestati - Otto gli arrestati La polizia di Treviso ha smantellato un'organizzazione di cittadini italiani e cinesi che riciclava denaro. Come scrive rainews.it

Treviso, smantellata banda italo-cinese specializzata in riciclaggio di denaro: otto arresti - Riciclavano denaro proveniente da attività illecite o in nero su cui dunque non venivano pagate le tasse. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Banda Maranza Estorceva Denaro