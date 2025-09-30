Bambino di quattro anni caduto dal balcone a Torino | i familiari ascoltati dagli agenti per ricostruire l’incidente

A Torino, la polizia ha ascoltato i familiari del bambino di quattro anni che, domenica 28 settembre, è caduto da un balcone al piano rialzato di corso Taranto 181. Prende sempre più concretezza l’ipotesi dell’incidente durante un momento di gioco. Gli accertamenti in corso riguardano soprattutto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

