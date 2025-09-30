Bambini e piazze il cuore che manca alle nostre città O sono dei bambini o non sono di nessuno

Bergamonews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Murano, un pomeriggio come tanti, un gruppo di bambini ha fatto ciò che i bambini hanno sempre fatto: giocare a pallone in piazza. Qualche risata, il rimbalzo del cuoio sulle pietre antiche, la vitalità di una comunità che si rinnova. Ma a spegnere quel momento è arrivata la burocrazia: una multa. Un gesto che ha colpito non solo i genitori, ma soprattutto loro, i piccoli protagonisti. “Cosa dovremmo fare per passare il tempo come si faceva una volta?”, ha chiesto uno di loro al sindaco. E un altro, con un misto di rabbia e delusione, ha esclamato: “Col telefono no, col pallone no, giocare no: è una vergogna!”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

bambini e piazze il cuore che manca alle nostre citt224 o sono dei bambini o non sono di nessuno

© Bergamonews.it - Bambini e piazze, il cuore che manca alle nostre città. O sono dei bambini o non sono di nessuno

In questa notizia si parla di: bambini - piazze

"In questo paese i bambini giocano ancora nelle piazze e per le strade": è il futuro dello sport

L’Ulivo di Unicef in 500 piazze italiane per milioni di bambini colpiti da guerra e fame

Bambini cardiopatici: “Cuori in emergenza”, campagna solidale per sostenere operazioni salvavita al Policlinico San Donato di Milano - Ci sono Paesi dove i bambini malati di cuore non hanno speranza di cura, perché c’è la guerra o perché le condizioni socio- Da agensir.it

Telethon, tornano nelle piazze i 'Cuori di biscotto' - Torna la campagna 'Io per Lei' di Telethon, il 4 e 5 maggio, dedicata alle mamme, da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent'anni fa dall'appello di un gruppo di mamme dell'Unione ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bambini Piazze Cuore Manca