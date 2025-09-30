A Murano, un pomeriggio come tanti, un gruppo di bambini ha fatto ciò che i bambini hanno sempre fatto: giocare a pallone in piazza. Qualche risata, il rimbalzo del cuoio sulle pietre antiche, la vitalità di una comunità che si rinnova. Ma a spegnere quel momento è arrivata la burocrazia: una multa. Un gesto che ha colpito non solo i genitori, ma soprattutto loro, i piccoli protagonisti. “Cosa dovremmo fare per passare il tempo come si faceva una volta?”, ha chiesto uno di loro al sindaco. E un altro, con un misto di rabbia e delusione, ha esclamato: “Col telefono no, col pallone no, giocare no: è una vergogna!”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bambini e piazze, il cuore che manca alle nostre città. O sono dei bambini o non sono di nessuno