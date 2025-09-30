Bambini bonus sport 2025 | come funziona e chi può ottenerlo
ABBONATI A DAYITALIANEWS 300 euro per le attività sportive dei figli. Il bonus sport 2025 mette a disposizione 300 euro per famiglia per sostenere le spese legate alle attività sportive dei minori. La misura, però, è soggetta a limiti di reddito e composizione del nucleo familiare, e le risorse stanziate – 30 milioni di euro complessivi – non basteranno a soddisfare tutte le richieste. Non sono previste graduatorie: chi invia prima la domanda ha più possibilità di ottenerlo, chi arriva tardi rischia di restare escluso. Cos’è il bonus sport. Il fondo, denominato formalmente “Fondo dote per la famiglia”, nasce con la legge di Bilancio 2025 ed è pensato per sostenere la genitorialità e incentivare uno stile di vita sano nei ragazzi, finanziando attività sportive e ricreative svolte in orari extrascolastici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: bambini - bonus
Inps: “Nel 2024 bonus asili nido per oltre 521mila bambini, copertura in media 54% rette”
Da settembre parte il Click Day per il bonus “Vesta”: sostegno alle famiglie piemontesi con bambini da 0 a 6 anni
Da settembre parte il Click Day per il bonus “Vesta”: sostegno alle famiglie piemontesi con bambini da 0 a 6 anni
Regione Piemonte: è online la piattaforma del Bonus Vesta! Ci siamo! Click day da sabato 20 settembre A chi è rivolto? Il nuovo voucher è riservato alle famiglie con bambini 0-6 anni residenti in Piemonte. Qual è il valore economico? Il buono ha un importo gr - facebook.com Vai su Facebook
Bonus nido: novità dal 2026, anche per bambini con gravi patologie https://disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/bonus-nido-novita-dal-2026-anche-per-bambini-con-gravi-patologie… #bonusnido #disabili #bonus - X Vai su X
Bonus Sport da 300 euro, click day per le domande: i requisiti - Per ottenere fino a 300 euro dal Bonus Sport è necessario compilare una domanda sulla piattaforma del Governo dal 29 settembre 2025 ... Lo riporta quifinanza.it
Bonus Sport 2025, 300 euro in arrivo: come richiederli, requisiti, quando scade la domanda - Bonus Sport 2025, al via il click day: tutte le regole per ottenerlo, a chi è rivolto, come fare la domanda e a cosa serve. Segnala notizie.com