ABBONATI A DAYITALIANEWS 300 euro per le attività sportive dei figli. Il bonus sport 2025 mette a disposizione 300 euro per famiglia per sostenere le spese legate alle attività sportive dei minori. La misura, però, è soggetta a limiti di reddito e composizione del nucleo familiare, e le risorse stanziate – 30 milioni di euro complessivi – non basteranno a soddisfare tutte le richieste. Non sono previste graduatorie: chi invia prima la domanda ha più possibilità di ottenerlo, chi arriva tardi rischia di restare escluso. Cos’è il bonus sport. Il fondo, denominato formalmente “Fondo dote per la famiglia”, nasce con la legge di Bilancio 2025 ed è pensato per sostenere la genitorialità e incentivare uno stile di vita sano nei ragazzi, finanziando attività sportive e ricreative svolte in orari extrascolastici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bambini, bonus sport 2025: come funziona e chi può ottenerlo