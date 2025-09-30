Bambini a rischio povertà frequentano meno le scuole dell’Infanzia I dati Eurostat

Nel 2024, nell’Unione Europea, il 68,5?% dei bambini tra i 3 anni e l’età minima di istruzione obbligatoria ha frequentato strutture educative o servizi di cura formali per almeno 25 ore a settimana. Un ulteriore 20,8?% ha ricevuto lo stesso tipo di servizio per un massimo di 24 ore settimanali. Solo il 10,8?% non era coinvolto in alcuna forma di assistenza o istruzione formale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

