Ballando slitta alle 21.30 torna Affari Tuoi nell’access del sabato di Rai 1

Si registra una variazione di palinsesto a dir poco clamorosa in casa Rai 1: Affari Tuoi torna in onda di sabato e Ballando con le Stelle inizia, come il resto del prime time, alle 21.30 circa. Dopo la strapazzata di sabato scorso, che ha visto l’accoppiata La Ruota della Fortuna + Tú Sí Que Vales aggiudicarsi nettamente la sfida del sabato, la Rai corre ai ripari nel tentativo di agevolare Ballando ma espone a una cattiva figura a Milly & co. È un’ammissione implicita di un risultato che ha deluso le aspettative. Fatto sta che dalla seconda puntata del 4 ottobre, Milly Carlucci riconsegnerà lo slot post TG1 delle 20 al gioco dei pacchi di Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ballando slitta alle 21.30, torna Affari Tuoi nell’access del sabato di Rai 1

