BALLANDO NEL CAOS? MARIOTTO | FINO A SABATO QUANTE STUPIDAGGINI SI LEGGERANNO

Ballando con le Stelle è partito e sono già partite le polemiche. Ci pensa Guillermo Mariotto, decano della giuria di Milly Carlucci, a mettere tutti in riga dall’Arabia Saudita. Come sempre impegnato con le principesse reali arabe, lo stilista della maison Gattitoni sabato rientrerà a Roma per partecipare alla seconda puntata di Ballando con le Stelle (in onda alle 21.15, trainata da Affari Tuoi). Prima però commenta a FanPage il caos sulle parole usate per commentare l’esibizione di Marcella Bella e non solo. Tutti vogliono agganciarsi al carro di Ballando per farsi belli. È sempre stato così. 🔗 Leggi su Bubinoblog

