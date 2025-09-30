BALLANDO NEL CAOS? MARIOTTO | FINO A SABATO QUANTE STUPIDAGGINI SI LEGGERANNO
Ballando con le Stelle è partito e sono già partite le polemiche. Ci pensa Guillermo Mariotto, decano della giuria di Milly Carlucci, a mettere tutti in riga dall’Arabia Saudita. Come sempre impegnato con le principesse reali arabe, lo stilista della maison Gattitoni sabato rientrerà a Roma per partecipare alla seconda puntata di Ballando con le Stelle (in onda alle 21.15, trainata da Affari Tuoi). Prima però commenta a FanPage il caos sulle parole usate per commentare l’esibizione di Marcella Bella e non solo. Tutti vogliono agganciarsi al carro di Ballando per farsi belli. È sempre stato così. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: ballando - caos
“E allora fuori”. Ballando con le stelle, conferenza stampa e caos: il pubblico contro il cantante
“Cacciatelo”. Ballando con le Stelle, si scatena il caos: tutti contro di lui
“Un casino…”. Ballando, caos dietro le quinte: Barbara D’Urso choc dopo la puntata. Matano ha visto tutto
BALLANDO NEL CAOS? MARIOTTO: “FINO A SABATO QUANTE STUPIDAGGINI SI LEGGERANNO” #BallandoconleStelle #GuillermoMariotto #Rai1 - X Vai su X
Ballando con le Stelle, caos dietro le quinte dopo la puntata: Matano ha visto tutto - facebook.com Vai su Facebook
Guillermo Mariotto risponde alla polemica di FdI su Marcella Bella: “Vogliono solo salire sul carro di Ballando” - Il giurato di Ballando con le Stelle liquida la polemica politica sulle sue battute alla cantante: "Quante stupidaggini, quante fake news" ... Come scrive fanpage.it
Guillermo Mariotto confermato a Ballando con le Stelle, chi è: età, carriera, maison Gattinoni, vita privata, polemiche, scandali - Volto storico del programma “Ballando con le Stelle”, Guillermo Mariotto è stato confermato anche per quest'anno nella squadra dei giudici, al fianco di Carolyn Smith, ... Da ilmessaggero.it