Ballando con le stelle sono nati già due nuovi amori e una rottura | le indiscrezioni

Metropolitanmagazine.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di ieri de  La Volta Buona, ovvero il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da  Caterina Balivo, per la rubrica ‘segreti e retroscena’ su  Ballando con le stelle  sono intervenuti Rossella Erra e Giovanni Ciacci, i quali hanno rivelato alcune inedite  indiscrezioni  sulla nascita di nuovi amori e una rottura all’interno del programma. “ Ci sono già due amori che stanno nascendo, io so tutto di Ballando Con le Stelle. Poi c’è anche un amore che è finito. Chi ha rotto? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Posso dare degli indizi sui due flirt. Diciamo che le persone che si sono avvicinate erano single “, ha rivelato nel dettaglio  Giovanni Ciacci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

ballando con le stelle sono nati gi224 due nuovi amori e una rottura le indiscrezioni

© Metropolitanmagazine.it - Ballando con le stelle, sono nati già due nuovi amori e una rottura: le indiscrezioni

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle sono natiFlirt a Ballando con le stelle: “Già nate due coppie”. L'indiscrezione - Il dance show di Rai 1 è appena iniziato ma Milly Carlucci, in vesti di Cupido, sarebbe già riuscita a scoccare qualche freccia: ecco le ultime indiscrezioni. Come scrive libero.it

ballando stelle sono nati“Sono nati 2 amori a Ballando con le stelle 2025, anche una rottura!”/ Scoop a La Volta Buona: “I nomi…” - ”. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Sono Nati