Nella puntata di ieri de La Volta Buona, ovvero il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, per la rubrica ‘segreti e retroscena’ su Ballando con le stelle sono intervenuti Rossella Erra e Giovanni Ciacci, i quali hanno rivelato alcune inedite indiscrezioni sulla nascita di nuovi amori e una rottura all’interno del programma. “ Ci sono già due amori che stanno nascendo, io so tutto di Ballando Con le Stelle. Poi c’è anche un amore che è finito. Chi ha rotto? Si dice il peccato, ma non il peccatore. Posso dare degli indizi sui due flirt. Diciamo che le persone che si sono avvicinate erano single “, ha rivelato nel dettaglio Giovanni Ciacci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ballando con le stelle, sono nati già due nuovi amori e una rottura: le indiscrezioni