Ballando con le stelle scoppia il caso Marcella Bella | l’ira di Fratelli d’Italia

Tvzap.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. – Il ritorno di Ballando con le Stelle non poteva passare inosservato. La prima puntata della nuova edizione, condotta da Milly Carlucci, ha subito acceso un dibattito acceso sui social. Protagonista, suo malgrado, Marcella Bella, che si è esibita insieme al ballerino Chiquito sulle note di La vida es un carnival. Una performance luminosa e coinvolgente, che ha conquistato il pubblico ma che, una volta terminata, ha scatenato una bufera. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

ballando con le stelle scoppia il caso marcella bella l8217ira di fratelli d8217italia

© Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, scoppia il caso Marcella Bella: l’ira di Fratelli d’Italia

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle scoppia casoA Ballando con le stelle scoppia il caso Marcella Bella. Ira di Fratelli d'Italia - Secondo la senatrice meloniana Susanna Campione, l'artista sarebbe stata vittima di commenti sessisti nel corso del programma ... Segnala msn.com

ballando stelle scoppia casoMarcella Bella, scoppia il caso a Ballando: “Dovrebbero scusarsi” - Polemiche per alcuni commenti arrivati a Marcella Bella durante la prima puntata di Ballando con le Stelle. Riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Scoppia Caso