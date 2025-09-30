Ballando con le stelle arriva Affari Tuoi a risollevare gli ascolti

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni subentra Affari Tuoi in access time al sabato per precedere e trainare gli ascolti tv di Ballando con le stelle, dopo il debutto deludente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ballando con le stelle arriva affari tuoi a risollevare gli ascolti

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, arriva Affari Tuoi a risollevare gli ascolti

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle arriva affariAffari Tuoi va in soccorso a Ballando con le stelle, De Martino in onda il sabato per fare da traino a Milly Carlucci - La notizia arriva dopo i risultati, non brillanti, di Ballando con le stelle su Rai1. Da fanpage.it

ballando stelle arriva affariDe Martino 'salva' Ballando con le stelle, puntata extra di Affari Tuoi dopo il flop. Cambia la programmazione - La Rai chiede gli straordinari a De Martino: puntata settimanale extra di Affari Tuoi dopo il primo flop di Milly Carlucci. Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Arriva Affari