Ballando con le stelle arriva Affari Tuoi a risollevare gli ascolti
Dopo anni subentra Affari Tuoi in access time al sabato per precedere e trainare gli ascolti tv di Ballando con le stelle, dopo il debutto deludente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
.@paolomieli: "Senatrice di Fratelli d'Italia solidarizza con Marcella Bella per i commenti ricevuti a Ballando con le Stelle dalla giuria. Perchè? Sarebbe ritenuta una cantante di destra perchè 21 anni fa si candidò con Alleanza Nazionale. C'è un complotto anch
Ballando con le stelle: cosa è successo nel grande ritorno di Barbara D'Urso e quel «Vaffa» a Selvaggia Lucarelli https://www.donnamoderna.com/people/entertainment/barbara-durso-ballando-con-le-stelle-cosa-e-successo
