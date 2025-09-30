Ballando con il trash | Lucarelli Canino e Mariotto al limite dell’insulto contro Marcella Bella Ed è polemica video
“ Smutandata ” e “ arrapatissima “: sono alcuni dei termini usati dai giurati del sabato sera di Ballando con le stelle, vittima designata Marcella Bella. «Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. Abbiamo visto di tutto. Sei una delle più nude che abbiamo visto in questi anni», le parole della giurata Selvaggia Lucarelli r ivolgendosi alla cantante che ha replicato così: «Ma no! Ho il pantalone sotto». A scatenare le inevitabili polemiche, anche il commento dell’altro giurato Guillermo Mariotto, già scivolato su qualche episodio imbarazzante nella scorsa stagione: «Se alla prima puntata già ci fai vedere il duodeno non voglio sapere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
