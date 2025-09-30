Il mondo del modding di Baldur’s Gate 3 si arricchisce di un progetto ambizioso, ancora in fase di sviluppo, che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco. Un team dedicato sta lavorando a una modifica che introduce contenuti completamente nuovi, tra cui un personaggio originario con una trama complessa e molteplici possibilità narrative. Questa iniziativa si distingue per la sua portata e per le innovazioni tecniche e narrative che intende offrire ai giocatori appassionati. lo stato attuale dello sviluppo della mod “Cosmic Vessel”. una mod in fase di lavorazione con obiettivi ambiziosi. Il progetto denominato “Cosmic Vessel” è un work-in-progress (WIP) promosso da un piccolo gruppo di sviluppatori presso Cosmic Games Productions. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Baldur’s gate 3 mod con personaggio originale e questline vocalizzata