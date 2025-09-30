Bagno Pietrasanta al top Nonostante il maltempo incassi lievitati del 12%

I weekend piovosi di luglio hanno in parte smorzato l’esito della stagione del bagno "Pietrasanta", eppure il saldo finale ha regalato ampi sorrisi alla "Pietrasanta Sviluppo". Grazie a un incasso superiore di circa 50mila euro, l’estate 2025 ha chiuso infatti con un buon +12% rispetto all’anno scorso. Decolla anche il settore delle mense scolastiche visto che da quest’anno il centro cottura di Strettoia confezionerà pasti anche le per le scuole di Santo Stefano Magra e Luni, con il fatturato destinato a crescere di altri 220mila euro. Il doppio annuncio arriva dall’amministratore unico della patrimoniale Pietro Bertagna, a partire dallo stabilimento comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

