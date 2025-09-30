Bada che Gota! festa della colligianità

Si potrebbe anche chiamare ‘festa della colligianità’, perché se il prodotto è identitario, si fa solo a Colle, si vende solo nelle macellerie colligiane e si presenterà ai visitatori insieme all’altro prodotto identitario, il Cristallo, il nome del festival che lo celebra non è da meno. "Bada che Gota!", insomma, ha tutte le caratteristiche per essere un manifesto della nostra identità. La festa si svolgerà domenica nel terziere Castello, che si aspetta ‘invaso’ da migliaia di persone come nelle due edizioni precedenti, coniugando l’orgoglio gastronomico locale, la musica dal vivo, l’artigianato e l’arte vetraria ai suoi massimi livelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

