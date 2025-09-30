Azzannata all’improvviso una morte orribile La tragedia spaventosa a soli 34 anni
È intervenuta per calmare una lite tra i suoi due cani, ma nel giro di pochi istanti è stata azzannata e uccisa da uno dei due. Così è morta Michelle Hempstead, 34 anni, lo scorso 30 luglio 2024 a Southend, nel Regno Unito. La donna stava semplicemente lanciando dei nugget di pollo ai suoi animali domestici quando si è scatenata la tragedia. Durante l’udienza di lunedì 29 settembre al tribunale di Chelmsford, sono emersi dettagli drammatici: il cane responsabile della morte – Trigg, un incrocio tra un mastino e un Rottweiler – ha azzannato il braccio sinistro della padrona mentre cercava di colpire l’altro cane, un Pomerania di nome Pom, con cui stava litigando. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
