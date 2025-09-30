ayo edebiri riutilizza la inspo alla carrie bradshaw per le strade di manhattan

New York a settembre è quel mood indecifrabile: un minuto stai congelando, quello dopo sei già sudato fradicio. Ma Ayo Edebiri ha trovato la formula perfetta per sopravvivere al dramma del “cosa mi metto?” tra estate e autunno — e sì, c’entrano anche i pantaloncini sportivi. Ayo Edebiri porta gli athletic short con i tacchi alla Carrie style in perfetto autunno a New York. L’attrice di The Bear è stata paparazzata per le strade di Manhattan con un outfit che urla effortless chic e che trasforma un capo tipicamente sporty in qualcosa di super polished. Il merito? La sua stylist Danielle Goldberg, che ha pescato direttamente dalla collezione Spring 2026 di The Row un paio di shorts morbidi navy, abbinandoli a una camicia bianca croccante e a un maglioncino cashmere gettato con nonchalance sulle spalle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ayo Edebiri (ri)utilizza la inspo alla Carrie Bradshaw per le strade di Manhattan