Avvolti nella stessa coperta Grande Fratello primo giorno e subito scintilla tra loro

La nuova edizione del Grande Fratello è partita col botto e non sono mancati subito momenti capaci di accendere la curiosità del pubblico. La Casa, completamente rinnovata, ha accolto concorrenti dalle storie diverse, lontani dal mondo dello spettacolo, ma pronti a convivere sotto lo sguardo costante delle telecamere. La conduzione di Simona Ventura ha dato il via a un’avventura che, già dai primi giorni, promette emozioni e colpi di scena. >> “Io faccio una doccia al mese”. Subito senza filtri al Grande Fratello: tutta la casa spiazzata Tra i volti che più hanno catturato l’attenzione dei telespettatori c’è Benedetta Stocchi, 23 anni, arrivata con la sua freschezza e un sorriso che ha subito conquistato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it