Aveva tenuto la mamma morta in casa la perizia sulla figlia | incapace di intendere e volere

LA PERIZIA. Aveva tenuto per un anno la mamma deceduta in casa: sottoposta a perizia, su incarico della Procura, lo psichiatra Massimo Biza l'ha ritenuta incapace di intendere e volere.

Aveva tenuto per un anno la mamma deceduta in casa: sottoposta a perizia, su incarico della Procura, lo psichiatra Massimo Biza l'ha ritenuta incapace di intendere e volere.

Aveva tenuto la mamma morta in casa, la perizia sulla figlia: incapace di intendere e volere - Sottoposta a perizia, su incarico della Procura, lo psichiatra Massimo Biza l'ha ritenuta incapace di intendere e volere.

Bergamo, aveva tenuto in casa la mamma morta, il consulente del pm: «Incapace di intendere e volere» - Proseguono le indagini sui conti, ma con l'esito dell'esame psichiatrico si va verso una richiesta di proscioglimento