Avengers doomsday | la nuova foto misteriosa dei russo bros

Jumptheshark.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

i fratelli russo svelano un nuovo indizio visivo per gli appassionati di marvel. In un contesto di grande attesa per il futuro cinematico dell’universo Marvel, i registi Joe e Anthony Russo continuano a stimolare l’interesse dei fan con dettagli nascosti nelle immagini di scena. La loro strategia di condividere fotografie in bianco e nero con possibili indizi si rivela efficace nel mantenere alta l’attenzione sulla prossima fase delle produzioni Marvel. Questo approccio ricorda quanto fatto nel 2018, quando un’immagine simile anticipò il film Avengers: Endgame. A più di un anno dall’uscita prevista di Avengers: Doomsday, programmata per il 18 dicembre 2026, la coppia di registi invita ancora una volta gli spettatori a scrutare attentamente ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

avengers doomsday la nuova foto misteriosa dei russo bros

© Jumptheshark.it - Avengers doomsday: la nuova foto misteriosa dei russo bros

In questa notizia si parla di: avengers - doomsday

Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday

Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday

Thor e il futuro in avengers: doomsday, chris hemsworth chiarisce i dubbi

avengers doomsday nuova foto“Guardate attentamente…”: i fratelli Russo condividono una nuova foto criptica dal set di AVENGERS: DOOMSDAY - In vista dell'uscita di Avengers: Doomsday, i fratelli Russo hanno condiviso una foto criptica dal set del film. Segnala cinefilos.it

avengers doomsday nuova fotoAvengers: Doomsday, la nuova foto potrebbe aver svelato l'interno della X-Mansion! - La nuova foto dal set di Avengers: Doomsday sembra essere stata scattata all'interno del salone del quartier generale degli ... Si legge su cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Avengers Doomsday Nuova Foto