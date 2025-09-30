L'interprete di Gambit ha svelato cosa possono attendersi i fan del MCU dal nuovo film diretto dai fratelli Russo che segna anche il ritorno di Robert Downey Jr. Channing Tatum ha parlato in una nuova intervista dell'atteso Avengers: Doomsday, il film che segna il ritorno dei fratelli Russo e di Robert Downey Jr nel MCU. L'attore ha ripreso sul set la parte di Gambit dopo essere stato coinvolto da Ryan Reynolds in Deadpool and Wolverine. I commenti dell'interprete di Gambit In un'intervista a Entertainment Tonight, Channing Tatum ha dichiarato che i fan della Marvel non sono pronti a quello che vedranno sul grande schermo con Avengers: Doomsday: "Non so come descrivervelo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Channing Tatum: "Non siete pronti a ciò che vedrete"