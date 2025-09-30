Avengers | Doomsday Channing Tatum | Non siete pronti a ciò che vedrete

Movieplayer.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'interprete di Gambit ha svelato cosa possono attendersi i fan del MCU dal nuovo film diretto dai fratelli Russo che segna anche il ritorno di Robert Downey Jr. Channing Tatum ha parlato in una nuova intervista dell'atteso Avengers: Doomsday, il film che segna il ritorno dei fratelli Russo e di Robert Downey Jr nel MCU. L'attore ha ripreso sul set la parte di Gambit dopo essere stato coinvolto da Ryan Reynolds in Deadpool and Wolverine. I commenti dell'interprete di Gambit In un'intervista a Entertainment Tonight, Channing Tatum ha dichiarato che i fan della Marvel non sono pronti a quello che vedranno sul grande schermo con Avengers: Doomsday: "Non so come descrivervelo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

avengers doomsday channing tatum non siete pronti a ci242 che vedrete

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Channing Tatum: "Non siete pronti a ciò che vedrete"

In questa notizia si parla di: avengers - doomsday

Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday

Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday

Thor e il futuro in avengers: doomsday, chris hemsworth chiarisce i dubbi

avengers doomsday channing tatumAvengers: Doomsday, Channing Tatum: "Non siete pronti a ciò che vedrete" - L'interprete di Gambit ha svelato cosa possono attendersi i fan del MCU dal nuovo film diretto dai fratelli Russo che segna anche il ritorno di Robert Downey Jr. Lo riporta movieplayer.it

avengers doomsday channing tatumChanning Tatum Hypes ‘Avengers: Doomsday’ Saying MCU Event Is “Gonna Make Your Brains Ooze Out Of Your Ears” - Gambit actor Channing Tatum has been hyping up the Russo Brothers ‘ “ Avengers: Doomsday ” and now is adding to that by suggesting the MCU Multiverse event film will be fifty times as exciting as the ... Si legge su theplaylist.net

Cerca Video su questo argomento: Avengers Doomsday Channing Tatum