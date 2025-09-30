Avellino un carabiniere non in servizio sventa una truffa ai danni di un anziano | arrestate due persone
Nella mattinata di ieri, un Carabiniere libero dal servizio ha notato, in località Pianodardine del capoluogo irpino, due soggetti che, con atteggiamento minaccioso, pretendevano da un uomo di 80 anni del denaro a titolo di risarcimento per un simulato sinistro stradale.L’immediata segnalazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
