Avellino un carabiniere non in servizio sventa una truffa ai danni di un anziano | arrestate due persone

Avellinotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, un Carabiniere libero dal servizio ha notato, in località Pianodardine del capoluogo irpino, due soggetti che, con atteggiamento minaccioso, pretendevano da un uomo di 80 anni del denaro a titolo di risarcimento per un simulato sinistro stradale.L’immediata segnalazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - carabiniere

Dramma sfiorato a Misilmeri: eroico intervento di un carabiniere di Avellino

avellino carabiniere servizio sventaCarabiniere libero dal servizio sventa “truffa del simulato incidente” ai danni di un anziano: due arresti - Nella mattinata di ieri, un Carabiniere libero dal servizio ha notato, in località Pianodardine del capoluogo irpino, due soggetti che, con atteggiamento minaccioso, pretendevano da un uomo di 80 anni ... Come scrive irpinianews.it

avellino carabiniere servizio sventaAvellino, tentano di truffare 80enne e lo aggrediscono: bloccati - Va in scena la truffa della “strisciata” sulla carrozzeria: un 80enne aggredito da una coppia alla periferia di Avellino. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Carabiniere Servizio Sventa