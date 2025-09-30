Avellino scoppia una lite durante una partita di cricket | ricoverato un ferito al Moscati

Una partita di cricket ad Avellino è degenerata ieri in una lite che ha portato al ferimento di uno dei partecipanti. Il giovane, colpito alla testa con una mazza, è stato trasportato all’ospedale Moscati. Le condizioni del ferito non destano preoccupazioni, secondo quanto comunicato dai medici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

