Avellino scende in strada e si uccide con un fucile

La tragedia è avvenuta la notte scorsa nel quartiere San Tommaso di Avellino dove i familiari hanno lanciato l’allarme dopo aver sentito lo sparo.  È sceso in strada e si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile. La tragedia è avvenuta la notte scorsa nel quartiere San Tommaso di Avellino. L’uomo, un 83enne . 🔗 Leggi su 2anews.it

avellino scende in strada e si uccide con un fucile

