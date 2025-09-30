Avellino Guardia di Finanza in azione tra gli studenti | verifiche nei luoghi di maggior afflusso

AVELLINO – Nella mattinata di oggi i militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, agli ordini del maggiore Silverio Papis, hanno effettuato controlli preventivi nelle aree di maggiore afflusso di giovani e studenti. L’operazione si è concentrata inizialmente presso l’Autostazione del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - guardia

West Nile, l’ASL di Avellino attiva misure di prevenzione: "Guardia alta ma nessun allarmismo"

Volturara Irpina, alpinista bloccato sul Monte Costa: l'intervento della Guardia di Finanza di Avellino

Avellino Basket, Chandler subito protagonista: doppia seduta per la nuova guardia della squadra

LabTv. . Nel mirino della Guardia di Finanza tutte le altre gare d'appalto collegate ai funzionari della Provincia di Avellino del Servizio Edilizia Scolastica coinvolti nell'inchiesta “Do ut des”. Gli accertamenti, dunque, si allargano a molte altre procedure oltre a q - facebook.com Vai su Facebook

Appalti pubblici, blitz della Guardia di Finanza in Provincia: indagati tre funzionari e due imprenditori - Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, stamattina, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare em. Si legge su corriereirpinia.it

Avellino, appalti per edilizia scolastica: cinque indagati per corruzione - Inchiesta "Do ut des" alla provincia di Avellino: i cinque indagati sono accusati a vario titolo di corruzione, falsità materiale e ideologica. Scrive ilmattino.it