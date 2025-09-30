Avellino Basket rinnovata la collaborazione con MielePiu'
Il Gruppo Lombardi Avellino Basket annuncia con soddisfazione il rinnovo della collaborazione con MielePiù, azienda da sempre legata al territorio e ai suoi valori. Per la stagione sportiva 20252026 il marchio MielePiù sarà presente sul pantaloncino della divisa ufficiale di gara. La decisione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - basket
Alessandro Grande è il nuovo playmaker dell’Avellino Basket
Avellino Basket, in regia il colpo è Grande
Avellino Basket, Zerini: “Arrivo con le più grandi ambizioni”
Il canestro di Kevion Taylor regala a Urania Basket la vittoria sul campo di Avellino #SerieA2OldWildWest #LaNostraPassione LNP PASS - facebook.com Vai su Facebook
Avellino Basket, rinnovata la collaborazione con MielePiu' - La decisione di proseguire il percorso insieme nasce da una visione comune, che pone al centro eccellenza, passione e radicamento nella comunità ... Scrive msn.com
L’Avellino Basket rinnova la collaborazione con Inspireng - Quest’anno il logo Inspireng sarà presente sui pantaloncini dei giocatori, a testimonianza di un rapporto consolidato che guarda al futuro ... Riporta msn.com