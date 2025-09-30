Avellino Basket rinnovata la collaborazione con MielePiu'

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket annuncia con soddisfazione il rinnovo della collaborazione con MielePiù, azienda da sempre legata al territorio e ai suoi valori. Per la stagione sportiva 20252026 il marchio MielePiù sarà presente sul pantaloncino della divisa ufficiale di gara. La decisione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

