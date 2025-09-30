Avanti un altro! Torna su Canale 5 | novità e cast della stagione 15

Da mercoledì 1° ottobre, Canale 5 si prepara a regalare ai telespettatori una nuova dose di divertimento con il ritorno di “ Avanti un altro! “. La quindicesima edizione del game show più bizzarro del preserale italiano torna con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, pronti a conquistare ancora una volta il pubblico con la loro irresistibile formula di intrattenimento. Le novità della quindicesima stagione. Questa nuova edizione porta con sé diverse sorprese per i fan del programma. Tra le principali novità spicca l’arrivo di Luca Vetrone nel ruolo del Bonus, una figura che promette di aggiungere un tocco di freschezza al format consolidato. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Avanti un altro! Torna su Canale 5: novità e cast della stagione 15

