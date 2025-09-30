AVANTI UN ALTRO | LA 15° EDIZIONE DEL GAME CON TANTE NOVITÀ A PARTIRE DAL BONUS

Da mercoledì 1° ottobre su Canale 5, tutti i giorni alle ore 18.45, al via la 15° edizione di “ Avanti un altro! ”. Alla guida della nuova attesa stagione del game show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata del preserale più bizzarro della tv, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Tante le novità di questa edizione, a cominciare dal Bonus: Luca Vetrone. Inoltre, tra i nuovi ingressi nel mitico Salottino, Sofia Bartoli nel ruolo de “ La Veterinaria ”, con domande riguardanti il regno animale, e “ La Cina ”, ovvero Elena Zhou, che leggerà quesiti sulla medicina tradizionale cinese e sulla Cina. 🔗 Leggi su Bubinoblog

