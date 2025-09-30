AVANTI UN ALTRO | LA 15° EDIZIONE DEL GAME CON TANTE NOVITÀ A PARTIRE DAL BONUS

Da  mercoledì 1° ottobre  su  Canale 5, tutti i giorni alle ore 18.45, al via  la   15° edizione  di “ Avanti un altro! ”. Alla guida della  nuova attesa stagione  del game show  Paolo Bonolis, affiancato da  Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata del preserale più bizzarro della tv, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Tante le  novità  di questa edizione, a cominciare dal  Bonus:  Luca Vetrone. Inoltre, tra i nuovi ingressi nel mitico  Salottino, Sofia Bartoli nel ruolo de “ La Veterinaria ”, con domande riguardanti il regno animale, e “ La Cina ”, ovvero Elena Zhou, che leggerà quesiti sulla medicina tradizionale cinese e sulla Cina. 🔗 Leggi su Bubinoblog

