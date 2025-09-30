avalanche studios chiude il team in uk ed effettua dei tagli dopo la cancellazione di contraband

Avalanche Studios, creatori di Just Cause e Mad Max, ha annunciato una riorganizzazione interna che porterà alla chiusura completa del team di Liverpool ed a licenziamenti anche nelle sedi di Malmö e Stoccolma. La decisione arriva in un contesto particolarmente difficile per l’industria, aggravato dalla cancellazione di Contraband, titolo live service annunciato nel 2021 come esclusiva Xbox Series XS e PC, ma mai realmente mostrato al pubblico oltre un breve teaser. La chiusura del progetto, maturata dopo i tagli imposti da Microsoft ai propri studi e alle collaborazioni esterne, ha contribuito ad accelerare la crisi interna di Avalanche. 🔗 Leggi su Game-experience.it

