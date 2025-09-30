Autunno al Castello Aragonese di Baia le prigioni aperte al pubblico
Il Castello Aragonese di Baia apre regolarmente al pubblico le sue prigioni, visitabili ogni prima domenica del mese. Per tutto il periodo autunnale il Castello Aragonese di Baia apre regolarmente al pubblico le sue prigioni, visitabili ogni prima domenica del mese. Un luogo finora poco conosciuto e ricco di memoria: già dal XVII secolo vi . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: autunno - castello
Autunno tra storia e bellezza: Palazzo Boncompagni e Castello Benelli aprono le porte
E' arrivato l'autunno con i suoi frutti e i suoi colori, intanto il castello si prepara per nuove visite guidate! Vi aspettiamo! Contatti: Associazione InCastro APS [email protected] +39.331.9418621 - facebook.com Vai su Facebook
L’edizione autunnale di “#Artigiani al #Castello e Fiori d’Autunno” coincide con la ripresa di Restate in città e con i festeggiamenti per santa Rosa #Abbiategrasso #eventi #finesettimana - X Vai su X
Bacoli, iniziata la ristrutturazione del Castello Aragonese di Baia: lavori alla salita e al portone d'ingresso - Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della salita che conduce all'ingresso del Castello Aragonese di Baia che custodisce il Museo Archeologico dei Campi Flegrei. ilmattino.it scrive
Il Festival del Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Castello Aragonese di Baia - “Mens agitat molem” è il tema scelto per la quarta edizione di Antro – Il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei che, dal 30 agosto al 15 settembre, proporrà appuntamenti con l’arte, la ... Da napoli.repubblica.it