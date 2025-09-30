Autumn leaves quattro appuntamenti dedicati al Jazz ogni sabato alla LiberEtà

L’Associazione culturale Euritmica - impegnata nella diffusione e valorizzazione della musica jazz in Friuli Venezia Giulia, dei suoi interpreti e dei nuovi talenti emergenti - e l’Università delle LibEretà del Fvg, Centro Internazionale di Educazione Permanente, punto di riferimento per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it