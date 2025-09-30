Autovelox scatta il censimento nazionale | ecco come ci si potrà difendere dalle multe
Dal 30 novembre 2025 scatterà l'obbligo per Comuni, Province e Regioni. Chi non rispetta la scadenza rischia che le multe emesse dai dispositivi "non censiti" siano dichiarate nulle. Ecco le regole, le criticità e le strategie che l’automobilista potrà seguire per difendersi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: autovelox - scatta
Il 15 novembre 2024 scatta l'obbligo gomme invernali: una guida pratica per non prendere multe per circolazione senza pneumatici invernali. - facebook.com Vai su Facebook
Autovelox, scatta il censimento nazionale: ecco come ci si potrà difendere dalle multe - Da oggi è attivo il portale del Ministero delle Infrastrutture per la registrazione degli autovelox. msn.com scrive
Autovelox, scatta il censimento nazionale: senza registrazione al portale ministeriale multe nulle dal 30 novembre - Per i prossimi 60 giorni polizie locali, Stradale, carabinieri, Comuni e Province dovranno registrare i dati di ogni autovelox sul Portale dell’Automobilista. Segnala msn.com