Autovelox scatta il censimento nazionale | ecco come ci si potrà difendere dalle multe

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 novembre 2025 scatterà l'obbligo per Comuni, Province e Regioni. Chi non rispetta la scadenza rischia che le multe emesse dai dispositivi "non censiti" siano dichiarate nulle. Ecco le regole, le criticità e le strategie che l’automobilista potrà seguire per difendersi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

autovelox scatta il censimento nazionale ecco come ci si potr224 difendere dalle multe

© Tgcom24.mediaset.it - Autovelox, scatta il censimento nazionale: ecco come ci si potrà difendere dalle multe

In questa notizia si parla di: autovelox - scatta

autovelox scatta censimento nazionaleAutovelox, scatta il censimento nazionale: ecco come ci si potrà difendere dalle multe - Da oggi è attivo il portale del Ministero delle Infrastrutture per la registrazione degli autovelox. msn.com scrive

autovelox scatta censimento nazionaleAutovelox, scatta il censimento nazionale: senza registrazione al portale ministeriale multe nulle dal 30 novembre - Per i prossimi 60 giorni polizie locali, Stradale, carabinieri, Comuni e Province dovranno registrare i dati di ogni autovelox sul Portale dell’Automobilista. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Scatta Censimento Nazionale