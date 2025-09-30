Autovelox partito il censimento nazionale per rimetterli in funzione

È iniziato questa mattina il primo censimento ufficiale degli autovelox in Italia. Polizia Stradale, Carabinieri, Comuni e Province avranno 60 giorni per registrare i propri dispositivi sulla piattaforma del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), accessibile dal Portale dell’Automobilista. Dal 30 novembre scatterà una novità decisiva: gli autovelox non registrati non potranno più essere . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

