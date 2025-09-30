Autovelox parte il censimento | multe nulle se il dispositivo non viene registrato

Repubblica.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 novembre la tagliola sulle violazioni rilevate da apparecchi che non si trovano sulla piattaforma telematica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

autovelox parte censimento multeAutovelox, scatta il censimento: stop ai dispositivi non registrati dal 30 novembre - I Comuni avranno 60 giorni per comunicare i dati al Ministero dei Trasporti. Lo riporta energiaoltre.it

autovelox parte censimento multeAutovelox, scatta il censimento nazionale: senza registrazione al portale ministeriale multe nulle dal 30 novembre - Per i prossimi 60 giorni polizie locali, Stradale, carabinieri, Comuni e Province dovranno registrare i dati di ogni autovelox sul Portale dell’Automobilista. msn.com scrive

