Autovelox parte il censimento | multe nulle se il dispositivo non viene registrato
Dal 30 novembre la tagliola sulle violazioni rilevate da apparecchi che non si trovano sulla piattaforma telematica. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Autovelox, scatta il censimento: stop ai dispositivi non registrati dal 30 novembre - I Comuni avranno 60 giorni per comunicare i dati al Ministero dei Trasporti. Lo riporta energiaoltre.it
Autovelox, scatta il censimento nazionale: senza registrazione al portale ministeriale multe nulle dal 30 novembre - Per i prossimi 60 giorni polizie locali, Stradale, carabinieri, Comuni e Province dovranno registrare i dati di ogni autovelox sul Portale dell’Automobilista. msn.com scrive