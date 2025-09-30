Da oggi - 30 settembre - è partito quello che si può definire il censimento degli autovelox presenti sulle strade italiane. Città, Province e forze dell'ordine dovranno inserire i dati dei dispositivi che utilizzano per garantire la sicurezza stradale sulla piattaforma messa a disposizione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un elenco che sarà accessibile anche dal portale dell'Automobilista. L''operazione nasce per volontà del dicastero - guidato da Matteo Salvini - il cui fine è quello di sapere quanti sono gli apparecchi in funzione. Le varie amministrazioni e gli operatori - polizia stradale, carabinieri e polizia locale - dovranno inserire tutto entro il 30 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autovelox, multe nulle dal 30 novembre: cosa può succedere