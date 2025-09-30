Autovelox multe nulle dal 30 novembre | cosa può succedere
Da oggi - 30 settembre - è partito quello che si può definire il censimento degli autovelox presenti sulle strade italiane. Città, Province e forze dell'ordine dovranno inserire i dati dei dispositivi che utilizzano per garantire la sicurezza stradale sulla piattaforma messa a disposizione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un elenco che sarà accessibile anche dal portale dell'Automobilista. L''operazione nasce per volontà del dicastero - guidato da Matteo Salvini - il cui fine è quello di sapere quanti sono gli apparecchi in funzione. Le varie amministrazioni e gli operatori - polizia stradale, carabinieri e polizia locale - dovranno inserire tutto entro il 30 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: autovelox - multe
Firme contro le moto fracassone: nei weekend più controlli, multe e autovelox in Val Brembana
Autovelox e multe selvagge, il far west delle regole e il diktat della Lega ai Comuni: “Basta, censire i dispositivi”
Dimmi La Verità | Mario Gatto: «Ecco come annullare le multe degli autovelox»
Lecce, caos per le multe degli autovelox annullate: «Danni per il Comune» - X Vai su X
SAN CASCIANO - Nuovi autovelox a San Casciano, multe e ricorsi: la consigliera Venezia presenta una domanda di attualità. Domanda presentata dopo "essere venuta a conoscenza che gli autovelox Velocar installati nel Comune di San Casciano sono stati - facebook.com Vai su Facebook
Autovelox, scatta il censimento nazionale: senza registrazione al portale ministeriale multe nulle dal 30 novembre - Per i prossimi 60 giorni polizie locali, Stradale, carabinieri, Comuni e Province dovranno registrare i dati di ogni autovelox sul Portale dell’Automobilista. Scrive msn.com
Autovelox, al via il censimento nazionale: stop alle multe dai dispositivi non registrati (ma resta il rebus dell'omologazione) - Gli enti avranno 60 giorni per registrare gli apparecchi e creare un archivio pubblico. Riporta lasicilia.it