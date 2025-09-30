Autovelox | Mit censimento contro le multe selvagge In azione una piattaforma telematica

Lo slogan è mettere al bando le multe selvagge. Per questo è online e operativa la piattaforma telematica, predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti in ottemperanza al Decreto 1882025, n. 305, per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità

