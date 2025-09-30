Autovelox | in arrivo un portale con l' elenco degli apparecchi installati E dal 30 novembre c' è una novità sulle multe
Da oggi è attiva la piattaforma del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) per la trasmissione dei dati sugli autovelox. La novità è stata introdotta con un decreto dello scorso maggio - poi reso operativo da un successivo provvedimento del Mit - con il quale era stato disposto. 🔗 Leggi su Today.it
Autovelox, scatta il censimento nazionale: senza registrazione al portale ministeriale multe nulle dal 30 novembre - Per i prossimi 60 giorni polizie locali, Stradale, carabinieri, Comuni e Province dovranno registrare i dati di ogni autovelox sul Portale dell’Automobilista. Riporta msn.com
Autovelox, multe nulle dal 30 novembre: cosa può succedere - Comuni, Province e forze dell'ordine ora dovranno inserire i dati dei vari apparecchi dentro l'archivio nazionale. Secondo msn.com