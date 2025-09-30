Autovelox il censimento | senza dati tra due mesi multe nulle

Da oggi il via del primo censimento nazionale degli autovelox in Italia, quella che il vicepremier Matteo Salvini ha promesso a Ferragosto “una straordinaria Operazione Verità” contro le multe a sproposito, sempre a rischio di essere ritenute nulle. Polizia Stradale, Carabinieri, Comuni e Province hanno sessanta giorni di tempo per caricare tutte le informazioni relative . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Autovelox, il censimento: senza dati, tra due mesi multe nulle

In questa notizia si parla di: autovelox - censimento

