Automedica notturna spostata da Vignola a Pozza la maggioranza approva e chiede garanzie
I gruppi di maggioranza del centrosinistra di Vignola esprimo il loro sostanziale avvallo al piano per il riordino dell'emergenzaurgenza, che per quanto riguarda il distretto vignolese era stato in qualche modo posticipato rispetto al voto espresso dalla Conferenza territoriale dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Domenica 28 settembre, Fratelli d'Italia sarà in piazza, per avviare una raccolta firme contro la chiusura dell'automedica notturna a Vignola.
Pelloni (Fdi): 'Vignola, tagli inaccettabili: via l'automedica h24 dopo l'aumento di tasse e ticket' - I cittadini non possono accontentarsi di promesse mancate e compromessi al ribasso
Vignola: il Pronto Soccorso non chiude, rimarrà H24, anche con automedica a Pozza - Le rassicurazioni date dalla AUSL nel consiglio comunale aperto al pubblico sembrano convincere il sindaco Muratori.